Vejles Alexander Milosevic var alt andet end imponeret over VAR efter tvivlsomt straffespark mod Randers.

VAR kom i fokus i fredagens kamp mellem Vejle og Randers FC i Superligaen.

Ved 0-0 fik de senere vindere fra Randers tilkendt et straffespark efter et VAR-tjek. Gennemgangen tog flere minutter, og det var svært at vurdere, om der var kontakt eller ej.

Vejles svenske midtstopper Alexander Milosevic, som begik forseelsen, var yderst utilfreds med VAR efter nederlaget på 0-3.

- Jeg spurgte Schoop (Vejle-anfører Jacob Schoop, red.), om der blev tjekket for straffespark, eller om de tjekkede for noget andet. Jeg spurgte endda en Randers-spiller, om det var et straffespark, og han grinede bare, siger Milosevic.

- En lille berøring, som man kan se i langsom gengivelse på tv, kan være ingenting i kampen. Jeg kan slet ikke lide VAR.

- I mit hjemland, Sverige, er der ikke noget VAR. Jeg håber, at VAR ikke findes i fremtiden, lyder det fra Vejle-spilleren.

Forseelsen blev begået mod Randers-kantspilleren Mathias Greve, og han var ikke så overbevist om, at der ville blive dømt noget i situationen.

- Jeg spillede et-to med Marvin Egho, og så havde jeg en berøring, som blev lidt for lang, og så fik han (Milosevic, red.) erobret bolden - og så var der straffespark, siger Greve.

- Jeg har ikke set den igen på tv, så jeg ved ikke, om den kan dømmes. Jeg følte ikke i situationen, at der var straffespark.

- Selvfølgelig er der en kontakt, for ellers tror jeg ikke, at den var blevet dømt i sidste ende. Det er fodbold, og endelig havde vi nogle marginaler på vores side, siger Randers-spilleren.

Sejren kom efter en periode, hvor Randers havde tabt fire kampe i træk. Omvendt var nederlaget Vejles første, siden oprykkerholdet tabte til AGF i første spillerunde.

