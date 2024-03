Vejle har oprustet med en svensk forsvarsspiller, der har flere års erfaring fra den bedste svenske række.

Superligaklubben Vejle har forstærket defensiven med den 26-årige svenske forsvarsspiller Gustav Granath, der kommer til klubben på en fri transfer.

Det oplyser Vejle tirsdag på sin hjemmeside.

I de seneste fem sæsoner har Granath spillet 138 kampe for Degerfors IF. Heraf er de fleste kampe spillet i den bedste svenske fodboldrække.

Vejle-sportschef Marius Adrian Nicolae kalder den nye spiller for en god tilføjelse til konkurrencen i forsvaret.

- Gustav Granath har i de seneste tre sæsoner spillet fast for Degerfors i den bedste svenske række og har fra årsskiftet stået uden klub, fordi han søgte en ny udfordring i karrieren.

- Gustav har haft flere muligheder, men han har undervejs i dialogen med os vist en tydelig interesse for og vilje til at være en del af projektet her i Vejle, siger Nicolae.

Han vurderer, at Granath passer godt til den opgave, Vejle står over for.

- Han er skandinav, han kender kulturen, og han vil derfor ankomme med minimal tilpasningstid, siger sportschefen.

Aftalen med Granath gælder for resten af sæson, men Vejle har sikret sig en option, så klubben kan forlænge aftalen med yderligere to år.

- Han ankommer med væsentlig spillemæssig erfaring på et sammenligneligt niveau, og så har han en karakter, som vil gøre hans entré i omklædningsrummet nem og intuitiv.

- Samtidig bemærker jeg, at aftalen med Gustav fordrer, at vi først kan fokusere på vores kortsigtede mål om at sikre overlevelse i Superligaen, inden vi dernæst gør overvejelser om fremtiden, siger Nicolae.

Vejle tager i årets første officielle opgave mandag aften imod AGF i Superligaen.

/ritzau/