Vejle Boldklub afslører, at man allerede sidste år forlængede med Dimitris Emmanouilidis frem til 2025.

Dimitris Emmanouilidis og Vejle har papir på hinanden frem til sommeren 2025.

Det skriver klubben fra Superligaen på sin hjemmeside lørdag.

Men kontraktforlængelsen blev lavet allerede sidste år, kort efter at han pådrog sin en korsbåndsskade, der endte med at holde ham ude i et års tid.

- Det var vigtigt for Vejle Boldklub at understrege over for Dimitris, at vi så ham som en vigtig del af fremtiden i Vejle Boldklub.

- Hele genoptræningsforløbet har vist os en Dimitris Emmanouilidis, der både fysisk og mentalt har arbejdet, trænet og været fokuseret i en uhørt grad.

- Derfor er han også vendt hurtigere tilbage, men endnu vigtigere også stærkere, siger sportschef i Vejle Boldklub Marius Adrian Nicolae.

Den 23-årige græker vendte mandag tilbage på banen og var sit holds bedste i 0-0-kampen mod AGF.

/ritzau/