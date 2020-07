De er tilbage. Deroppe, hvor det for alvor er sjovt.

Tirsdag aften spillede Vejle Boldklub sig tilbage i Superligaen efter en sejr på 1-0 over Nykøbing FC. For med de tre point holdet hentede, er de nu oppe på 67 af slagsen, og de kan med to runder tilbage ikke hentes af Viborg FF.

Vejle fik dog en smule hjælp. I det 57. minut var Ylber Ramadani manden, der samlede en bold op udenfor feltet. Han tordnede den ned mod Nykøbing-målet, men i første omgang så det ikke ud til at blive farligt.

Jannich Storch lignede en mand, der havde styr på den, men bolden fløj nærmest gennem handskerne på keeperen og i mål. Situationen kan ses i toppen af artiklen.

Vejle rykkede ud af Superligaen sidste sæson, men de skulle altså kun bruge et enkelt år i den næstbedste række til at spille sig tilbage til der hvor modstanderne hedder F.C. København, Brøndby IF og FC Midtjylland.

Der var da også stor glæde på Vejle Stadion, hvor 'We are the Champions' bragede ud over højtaler-anlægget efter slutfløjt, mens spillerne ekstatisk løb rundt og jublede, alt imens øllet flød.

Klubben 'bytter plads' med hele tre hold fra Superligaen, der kun skal bestå af 12 af slagsen fra den kommende sæson. Esbjerg og Silkeborg IF er allerede ude, og hvem der får den sidste billet til NordicBet-ligaen bliver afgjort mandag.

Her mødes Hobro og Lyngby nemlig igen i nedrykningskamp. Det første opgør vandt Lyngby med 2-1 på udebane.

Nederlaget til Vejle var bestemt ikke godt for Nykøbing FC, der kæmper for at undgå nedrykning. Holdet har 32 point på 10.pladsen, og der er fem point op til Hvidovre, som har en kamp i baghånden.