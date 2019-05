Vejles anfører, Jacob Schoop, understreger, at intet er afgjort efter 1-0-sejren i første kamp mod Hobro.

Vejle tog søndag en 1-0-sejr i udekampen mod Hobro og står dermed med gode kort på hånden for at undgå den direkte nedrykning fra Superligaen.

Kampene i nedrykningsplayoff spilles over to opgør, og mens anfører Jakob Schoop glæder sig over det gode resultat, advarer han samtidig mod at tage for let på opgaven i returopgøret på hjemmebane.

- Det var et godt udgangspunkt, men de sidste uger har vi set, at alt kan ske i fodbold, så der er ikke noget, der er afgjort endnu, siger Schoop.

- Vores udgangspunkt skal være at vinde kampen på hjemmebane, og vi kommer ikke bare til at stille os ned og forsøge at forsvare vores føring en hel kamp.

- Vejle Stadion kan helt sikkert noget, og der er en magisk stemning inde på banen, når stadion fyldes. Vi har haft fyldt stadion nogle gange i denne sæson, og får vi det igen mod Hobro, er jeg sikker på, at vi bliver båret frem.

Vejle-træner Constantin Galca er enig med sin anfører i, at tingene skal gøres færdigt i returopgøret, som spilles på søndag i Vejle.

- Vi fik scoret et vigtigt mål på udebane, og det var et godt resultat for os, men vi ved også, at vi kun er halvvejs.

- Vi havde både gode og dårlige perioder i kampen. Vi ved, at Hobro spiller meget direkte, så det gjorde vi også, og det var en meget lige kamp.

Hobro-træner Peter Sørensen tror stadig på, at Hobro kan sikre sig mod direkte nedrykning til 1. division.

- Der er fordel til Vejle nu, det erkender jeg, men jeg glæder mig over, at det spilles over to kampe, siger Sørensen.

- Det var en lige kamp, som vi med lidt god vilje kunne have vundet. Det er så åbent, at det er for tidligt at afskrive os. Der er sket større mirakler før, end at vi kan score to mål i Vejle.

Den samlede vinder af de to opgør skal spille playoffkampe mod nummer to fra 1. division om en plads i Superligaen. Taberen rykker ned i 1. division.

/ritzau/