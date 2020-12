Vejle var bagud 0-1 ved pausen, men endte med at vinde pokalkampen i Hvidovre med 3-2.

Vejle Boldklub er klar til kvartfinalen i Sydbank Pokalen.

Superligaklubben var ellers i problemer i tirsdagens udekamp mod Hvidovre fra 1. division, men på en stærk anden halvleg vandt Vejle med 3-2.

Hvidovre tog føringen tidligt i kampen, men tre Vejle-mål i en periode på ni minutter i anden halvleg vendte opgøret på hovedet. Hvidovre skabte spænding til sidst, men forgæves.

Vejle stillede op med en del reservespillere sammenlignet med holdets seneste startopstillinger i Superligaen, og det udnyttede Hvidovre til at lave kampens første mål.

Efter et kvarter gjorde den Lyngby-ejede midtbanespiller Magnus Westergaard det til 1-0, da han fra kanten af feltet smækkede bolden på undersiden af overliggeren og ind i mål.

Det blev den eneste scoring i første halvleg, selv om der både var gode muligheder for en udligning og en 2-0-scoring.

Målscorer Westergaard blev skiftet ud i pausen, og fra starten af anden halvleg stod der Vejle på det meste.

Lidt over ti minutter efter sidebyttet udmøntede overtaget sig i en udligning, da Vejle-angriberen Luis Henrique scorede sit første mål for klubben efter klumpspil tæt under mål.

Fem minutter senere var Hvidovre-forsvaret igen i ubalance, og teknikeren Arbnor Mucolli blev nedlagt i feltet. På det efterfølgende straffespark scorede Diego Montiel med et hårdt spark til venstre for sig selv.

Der skulle blot gå yderligere fire minutter før gæsternes næste scoring. Et perfekt indlæg fra Thomas Gundelund fandt vej til Leonel Montano, der med største selvfølgelighed scorede til 3-1.

Med få minutter tilbage af den ordinære spilletid fik Hvidovre reduceret ved Tobias Thomsen, men det lykkedes ikke at udligne.

Dermed kan Vejle fortsætte jagten på klubbens første pokaltriumf siden 1981. En pokaltriumf i denne sæson udløser med garanti en plads i et europæisk gruppespil og anslås derfor at have en værdi på mindst 20 millioner kroner.

Forud for opgøret meddelte stadionspeakeren, at pokalkampen ville være den sidste i professionel regi for Hvidovre-forsvarsspilleren Anders Randrup. Han har således karantæne, når Hvidovre runder efteråret af i 1. division i weekenden.

Tilbage i 2008 fik den daværende Brøndby-spiller en enkelt A-landskamp under Morten Olsen.

/ritzau/