Det er tæt i bunden, efter at Vejle søndag slog Silkeborg med 2-0 i en livlig affære i Nørreskoven.

Vejle kendte sin besøgelsestid modsat Silkeborg, da de to mandskaber søndag stødte sammen i Nørreskoven.

I en livlig affære var det hjemmeholdet, der var skarpest foran kassen og vandt med 2-0.

- Det bliver afgørende, at vi scorer først, og det giver os momentum. Silkeborg havde nogle chancer, og havde de scoret, så var det blevet en anden kamp, siger Vejle-stopperen Denis Kolinger til klubbens hjemmeside.

Dermed er nedrykningskampen for alvor åbnet, hvor Vejle lige under stregen nu kun har to point op til redning.

Det er Viborg, Lyngby og OB, der på de nærmeste placeringer skal kigge sig over skulderen efter holdet fra Nørreskoven.

Silkeborg, der nu er uden sejr i de seneste syv ligakampe, indtager fortsat den vigtige sjetteplads. Silkeborg har fem point ned til Randers.

- Vi slider med det i øjeblikket. Vi var ikke tilfredse med vores første halvleg, og i anden halvleg må vi erkende, at Vejle forsvarede sig rigtig godt, siger Silkeborg-træner Kent Nielsen til Eurosport.

Den tidligere landsholdsspiller og mangeårige Vejle-profil Ulrik le Fevre blev inden søndagens kamp mindet med et minuts stilhed, og aktørerne på banen sørgede efterfølgende for en underholdende affære.

Selv om Silkeborg havde bolden mest, var Vejle også fint med i kampen, der generelt bød på chancer i begge ender.

Efter en halv time så det ud til, at Silkeborg skulle tage teten, da dommer Jonas Hansen pegede på straffesparkpletten, efter at Vejles Thomas Gundelund havde ramt bolden med hånden i eget felt.

Dommeren blev dog kaldt ud til VAR-skærmen og efter et nyt kig på situationen, blev dommen omstødt.

Få minutter inden pausen var der gevinst for hjemmeholdet.

Et hoppende indlæg endte for fødderne af græske Dimitris Emmanouilidis, der på førsteberøringen sparkede bolden op i nærmeste hjørne.

Silkeborg begyndte anden halvleg rigtig godt, og to gange inden for få minutter ramte gæsterne træværket.

Først ramte Tonni Adamsens forsøg indersiden af stolpen, inden Stefan Teitur Thordarson et par minutter senere var uheldig med et forsøg, der tog ydersiden af stolpen.

Silkeborg havde flere gode chancer for en udligning, men Nathan Trott i Vejle-målet havde en stærk dag mellem stængerne.

Som anden halvleg skred frem, trak Vejle sig tilbage på egen banehalvdel, hvilket fik sat Silkeborg i skak.

Ti minutter før tid sendte Raul Albentosa hjemmeholdet på sejrskurs, da han efter et hjørnespark sendte returbolden i nettet til 2-0.

Minuttet efter fik Vejle muligheden for at øge føringen yderligere, da Oliver Sonne begik et straffespark.

Angriberen German Onugkhas hårde spark fra pletten blev dog reddet af Silkeborg-målmanden Nicolai Larsen.

/ritzau/