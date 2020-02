Det er ikke kun i fodboldverdenen, at Martin Braithwaite har store projekter kørende.

Godt nok er hans nylige skifte til storklubben FC Barcelona det, som fylder mest for den danske landsholdsspiller i øjeblikket.

Men samtidig beskæftiger Martin Braithwaite sig også med ejendomsbranchen i form af et stort projekt. Det skriver Finans.

Sammen med sin morfar og onkel har han købt fire grunde i New York og Philadelphia, hvor de vil bygge lejligheder efter skandinavisk design.

Martin Braithwaite har fået trøjenummeret 19 i FC Barcelona - Lionel Messis tidligere nummer.

Det forventes, at ejendomsporteføljen vil have en samlet værdi på 400 millioner kroner, når de fire boliger står klar.

I alt vil der være 226 lejemål i de fire bygninger.

Finans har talt med Martin Braithwaites onkel, Philip Michael, om årsagen til, hvorfor familien har kastet sig ud i investeringen for år tilbage.

»Vores ultimative mål er at skabe en familiearv for næste generation. At have et familie-forretningskonsortium,« siger den 35-årige Philip Michael.

Martin Braithwaite kan måske allerede få sin debut for FC Barcelona lørdag.

Det er Philip Michael, som er overhoved på projektet.

Han forsikrer dog over for Finans, at de løbende taler sammen og ved, hvad hinanden laver. Blandt andet bidrager Martin Braithwaite med idéer, strategier, placeringer og eventuelle nye opkøb.

Men det er fodbolden, der er Martin Braithwaites hovedfokus for tiden.

Martin Braithwait blev i den forgange uge præsenteret som ny FC Barcelona-spiller på en kontrakt, der løber frem til 2024.