Fra helvedet til himlen på få dage.

Sådan kan forløbet om FC Københavns køb af Denis Vavro betegnes efter et langstrakt forhandlingsforløb, der var ved at ende i en gedigen mavepuster for FCK og forsvarsprofilen.

Dels har der været prisen, som har været en knast mellem FCK og den sælgende italienske klub, SS Lazio. Dels har Denis Vavros udfald mod italienerne – som han i weekenden udtalte, at han 'hader' – været ved at sætte handlen over styr.

Transfersummen endte parterne med at fikse. Den lander ifølge B.T.s oplysninger på 28 millioner kroner, som var FCKs udspil, mens Lazio længe holdt fast i en pris på omkring 35 millioner kroner – men det hele faldt først på plads onsdag efter to nervepirrende dages uvished.

»Det har vært et langt forhandlingsforløb, en lang rejse, for at kunne lande det her i dag. Det er vi sindssygt glade for. Jeg så også en vis lettelse hos Denis selv. Vi fik gang i det igen i går (tirsdag, red.), og så det været ret intensivt. Men vi har også haft nogle dage uden radiokontakt imellem Italien og os,« siger FCK-sportschef Peter Christiansen.

»Selvfølgelig hader jeg Lazio!« sagde Denis Vavro i weekenden i et interview på streamingplatformen Twitch om klubben, han officielt har været på kontrakt med siden sommeren 2019, hvor FCK solgte ham.

Det gjorde slovakken ekstremt upopulær blandt SS Lazio-fansene og klubbens præsident, Claudio Lotito, som røg op i det røde felt og truede med at forpurre Vavros skifte hjem til FCK, hvor han har været på leje i foråret.

»Alle de grå hår, jeg har nu, er kommet fra denne periode. Der er nogle ting undervejs, der selvfølgelig problematiserer det. Det har vi alle lært noget af,« siger 'PC' med slet skjult henvisning til Denis Vavros kommentar, som fornærmede italienerne:

»Det er vigtigt i en forhandling altid at respektere de parter, der er involveret. Der havde vi lige et udfald undervejs. Men det er heldigvis repareret nu.«

På sin hjemmeside skriver FCK, at 26-årige Vavros kontrakt gælder frem til udgangen af 2026.