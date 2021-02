Med to scoringer var Bruno Fernandes hovedrolleindehaver i Manchester Uniteds sejr over Real Sociedad.

Manchester United har taget et stort skridt mod avancement i Europa League.

Torsdag aften slog den engelske storklub således spanske Real Sociedad med 4-0 på udebane i den første af to 16.-delsfinaler.

Det var ellers Real Sociedad, der var i boldbesiddelse i store perioder af kampen, men spanierne formåede ikke at dirke den engelske defensiv op.

Bruno Fernandes, Marcus Rashford og Daniel James var derimod kyniske, da chancerne bød sig. Førstnævnte scorede to mål, mens de to sidstnævnte nettede én gang hver.

Dermed har Manchester United et formidabelt udgangspunkt til returopgøret 25. februar.

Opgørets første halvleg forløb forholdsvis roligt. Marcus Rashford testede Sociedad-keeper Alejandro Remiro et par gange, inden Bruno Fernandes tjekkede ind.

Den portugisiske offensivspiller, der har scoret i sine seneste tre Premier League-optrædener, var også denne torsdag brandvarm.

Efter 27 minutter blev bolden hældt ind i feltet, hvor Sociedad-keeperen ramlede sammen med to forsvarsspillere. Bolden landede for fødderne af Fernandes, der let trillede bolden i et tomt mål.

Anden halvleg blev en tand mere underholdende end den første. Manchester United var tydeligt veloplagt og bragte sig yderligere i front efter 57 minutter.

Marcus Rashford fandt med en hård pasning Daniel James lige på kanten af feltet. Han lagde den til rette for en fremstormende Bruno Fernandes, som helt fri sparkede bolden i mål til 2-0.

Efter 65 minutter stak Marcus Rashford af sted i et sønderrivende dybdeløb. Det bemærkede brasilianske Fred, som sendte bolden af sted til den engelske angriber, som scorede stensikkert til 3-0.

Kort derefter scorede Daniel James, men målet blev annulleret, fordi Mason Greenwood var i offside, inden han serverede bolden for waliseren.

Daniel James skulle imidlertid komme på måltavlen. Kort før slutfløjt strøg den lynhurtige kantspiller af sted i højresiden, inden han trak ind i feltet og sendte bolden mellem stængerne på Sociedad-keeperen.

/ritzau/