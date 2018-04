Angriberen Nicklas Helenius scorede onsdag sit sjette ligamål for OB siden skiftet til klubben sidste sommer. Målet faldt, da fynboerne spillede 1-1 i Randers.

Scoringen blev også det fjerde i foråret fra Helenius. Dermed føler den tidligere AaB- og Silkeborg-spiller, at målformen så småt er tilbage.

»Jeg er faldet på plads nu. Det tager mere tid nogle steder end andre. Jeg har en normal hverdag nu, hvor jeg ikke skal tænke over tingene.«

»Jeg går bare ud og spiller fodbold, som den jeg er. Det er en dejlig følelse,« siger Nicklas Helenius.

Kent Nielsen ser også en udvikling i angriberen, som han også rådede over i sin tid i AaB. Cheftræneren peger især på tilvænningsperioden gennem efteråret som essentiel.

»I det store udland siger man generelt, at der tager et halvt år at falde til. Men det snakker man ikke om i Danmark.«

»Jeg tror, at det er lidt af det hele. Nicklas har taget den mulighed, der har været og fået noget selvtillid og tro på egne evner,« siger Kent Nielsen.

Nicklas Helenius har med forårets fire mål grebet chancen, efter angrebskollegaen Rasmus Festersen blev skadet.

»Jeg fik ikke helt spilletiden i starten, fordi de andre angribere gjorde det godt. Så skulle jeg lige finde kampformen.«

»Men jeg synes, at jeg har fundet den ret hurtigt,« siger angriberen.

Onsdagens kasse blev den 26-årige angribers mål nummer 59 i Alka Superligaen.

/ritzau/