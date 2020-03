Ronaldinho og hans bror er varetægtsfængslet i Paraguay i sagen om indrejse i landet med falske pas.

Den tidligere brasilianske fodboldstjerne Ronaldinho Gaucho undersøges for flere lovovertrædelser i Paraguay.

Det oplyser den paraguayske anklagemyndighed søndag lokal tid.

Ronaldinho ankom til Paraguay sammen med sin bror onsdag. De blev anholdt straks efter og afhørt af politiet, som mistænkte brødrene for at rejse ind i landet med falske pas.

Lørdag blev Ronaldinho og hans bror varetægtsfængslet af en dommer i Paraguay.

- Vi kan ikke sige noget om efterforskningen, men der er indikationer på, at der også er begået andre lovovertrædelser, siger anklager Osmar Legal fra den paraguayske anklagemyndighed søndag.

Legal, der leder sagen, uddyber ikke, hvilken type lovovertrædelse der ellers er tale om.

Ronaldinhos advokat, Sergio Queiroz, er ikke vendt tilbage på en henvendelse fra nyhedsbureauet Reuters om de nye forhold.

Brødrene skal sidde varetægtsfængslet, mens politiet efterforsker sagen. I henhold til Paraguays lovgivning har efterforskerne seks måneder til at gøre det.

Tidligere i forløbet har Ronaldinhos advokat afvist, at den tidligere fodboldstjerne og hans bror havde rejst med falske pas.

De brasilianske myndigheder inddrog Ronaldinhos pas i november 2018, da han ikke formåede at betale en bøde på 2,5 millioner dollar - knap 17 millioner kroner - for miljøskader.

Skaderne var opstået i forbindelse med opførelsen af en ejendom i Porto Alegre i det sydlige Brasilien.

39-årige Ronaldinho var inviteret til Paraguays hovedstad, Asunción, af en velgørenhedsorganisation for udsatte børn og for at promovere sin nye bog.

Ronaldinho var en stor profil i både Barcelona, Milan og Paris Saint-Germain i sin aktive karriere.

/ritzau/Reuters