Det danske fodboldeventyr er slut med et brag for den flyvende - eller nærmere lyvende - hollænder Bernio Verhagen.

Grundlovsforhøret af den 25-årige fup-fodboldspiller endte onsdag med, at han frem til 16. december er varetægtsfængslet.

Dommer Kirsten Maigaards beslutning blev dog straks anket, hvorefter Vestre Landsret inden for 24 timer skal tage stilling til, om den stadfæstes.

Kendelsen lod dog ikke til at anfægte Bernio Verhagen specielt meget.

Bernio Verhagen foran retten i Viborg. Vis mere Bernio Verhagen foran retten i Viborg.

»Jeg har ikke lyst til at kommentere den overfor dit medie,« sagde han med lavmælt og beslutsom stemmeføring til B.T. på trappen uden for Retten i Viborg.

Forinden var Bernio Verhagen i fire lange timer blevet bedt om at forholde sig til en lang række sigtelser for røveri, vold og trusler.

Ikke desto mindre tror han stadig på, at fodboldkarrieren kommer på ret kurs igen.

»Jeg har allerede talt med en anden dansk klub,« sagde han, da anklager Katrine Melgaard spurgte ham om hans jobmæssige situation.

VERHAGEN-SAGEN – Kidnapning, fusk og løgne De seneste dage har B.T. fokuseret på Viborg FF's mystiske hollænder. Læs blandt andet om: Kidnapningssagen – Bernio Verhagens chilenske kæreste anklager ham for at holde hende indespærret på et hotelværelse. Cv.-mystikken – ingen vil kendes ved spilleren Interview med Bernio Verhagen – han svarer på cv-mysteriet Viborg fortyder – klubben arbejder 'på en løsning på Verhagens fremtid' Verhagen og Viborg klapper i om mystisk agent Verhagen har snydt andre klubber ved at bruge falsk agent. Viborg blev lovet adgang til stort netværk og et snarligt salg af Verhagen. Efter flere dages afsløringer - Viborg fyrer Verhagen Samme aften bliver Verhagen anholdt - sigtet for at berøve sin chilenske veninde i en kiosk i Viborg.

Bernio Verhagen ønskede ikke at komme ind på, hvilken klub der er tale om.

Men skulle henvendelsen gå i vasken, kommer han ifølge eget udsagn næppe til at lide økonomisk nød foreløbig.

»Min kontrakt med Viborg FF er etårig og udløber 29. august 2020. Jeg har en aftale med dem om at slutte min kontrakt. Det er ikke formelt set sket endnu. Men i det øjeblik, jeg indgår en aftale med en anden klub, så vil kontrakten blive afsluttet,« forklarede Bernio Verhagen.

Udsagnet står i skærende kontrast til det, Viborg FF's ledelse meldte ud tirsdag.

Viborg FF har pr. dags dato opsagt kontrakten med Bernio Verhagen efter gensidig aftale.



Vi har for nuværende ikke yderligere kommentarer, da vores fokus er på at afslutte sæsonen på bedst mulig vis på torsdag mod Vejle. — Viborg FF (@viborgff) November 26, 2019

Her forlød det, at man har opsagt kontrakten med Bernio Verhagen efter gensidig aftale.

Denne beslutning sagde klubdirektør Morten Jensen dagen derpå, at der ikke lavet om på:

»Kontrakten med Bernio Verhagen er selvfølgelig ophævet, og det har begge parter skrevet under på. Udover det har vi ikke yderligere kommentarer.«

Bernio Verhagen oplyste i grundlovsforhøret, at han er far til en 17 måneder gammel, dansk-født pige, og at det er årsagen til at han gerne vil slå sig ned i Danmark.

Bernio Verhagen blev 5. november i år præsenteret som ny Viborg FF-spiller. Foto: Instagram Bernio Verhagen Vis mere Bernio Verhagen blev 5. november i år præsenteret som ny Viborg FF-spiller. Foto: Instagram Bernio Verhagen

Ved grundløvsforhøret kom det endvidere frem, at Bernio Verhagen tirsdag i en kiosk på Banegårdspladsen i Viborg havde haft et voldsomt opgør med en chilensk kvinde, som han betegnede som sin kæreste. Den voldelige episode, hvor kvinden fik stjålet såvel pas som kontanter, endte med at Bernio Verhagen blev anholdt af politiet.

Anklageren Katrine Melgaard har det fint med, at Bernio Verhagen er blevet varetægtsfængslet.

»Jeg må sige, at det endte med den kendelse, som jeg gik efter. Så jeg er naturligvis meget tilfreds. Det er svært at udtale sig præcist om, hvor groft noget er. Men det, han har gjort, ligger i en straframme, hvor man varetægtsfængsler,« sagde Katrine Melgaard.

Til gengæld havde forsvarsadvokaten Rikke Wagenblast Sørensen det ikke godt med kendelsen.

»Sager som denne er noget, jeg støder på hver eneste dag, uden at det ender i en varetægtsfængsling. Jeg tror, at dommen er påvirket af kendiseffekten og så selvfølgelig også det faktum, at han har en flybillet til Chile. Dommeren har ganske givet været bange for at kunne finde på at stikke af,« sagde hun.

Ved onsdagens møde i Retten i Viborg kom det desuden frem, at der foreligger en voldtægtsanmeldelse mod Verhagen fra en dansk kvinde.