Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De nåede knap nok at sable champagnen, inden det var forbi.

For Adrianos ægteskab med Micaela Mesquita skrev sig ind som et af historiens korteste, da det gik i stykker allerede efter 24 dage.

Det skriver mediet Extra.

Grunden dertil er VM-relateret. For ifølge mediet forsvandt den tidligere fodboldspiller 'i to dage for at se VM', hvilket var dråben for hustruen.

Adriano kørte angivelig til barndomsbyen Vila Cruzeiro i Brasilien for at se nationens kamp mod Schweiz, der blev spillet i mandags for en uge siden.

Men i stedet for at vende hjem til Micaela Mesquita blev den 40-årige brasilianer i Vila Cruzeiro – og kom som bekendt først tilbage to dage senere.

Det fik Mesquita til at stille spørgsmålstegn ved, hvor Adriano egentlig havde været i de to døgn. Og det var altså nok til, at ægteskabet blev tabt på gulvet.

Egentlig havde parret planlagt deres bryllup til 30. november, men datoen blev rykket frem til tidligere på året – ægteskabet blev endda delt på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Adriano imperador (@adrianoimperador)

I den førstkommende weekend skulle parret have holdt en stor fest med familie og venner, men den er nu blevet aflyst.

Alt håb er dog ikke ude for parret, selvom de er gået fra hinanden, og Mesquita har slettet alle billeder med Adriano på Instagram. For de to er nemlig gået fra hinanden fem gange tidligere, inden de fandt sammen igen.

Adriano var et kæmpe talent, men havde svært ved at udfolde det under sin karriere. Han spillede mange år i Italien, blandt andet for Inter, Parma og Fiorentina.

Han fik også 48 kampe på det brasilianske landshold og scorede 27 mål.