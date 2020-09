Han har været topscorer i Superligaen, men i dag hedder det fodbold i Jyllandsserien for Thomas Dalgaard.

»Lige nu nyder jeg bare at spille fodbold, men det er ikke det samme, som det har været,« konstaterer han.

Den i dag 36-årige angriber sætter over for Ligabold.dk ord på, at han er begyndt at spille fodbold i Skive i denne sæson. Helt præcist på Skives andethold, der er placeret i Jyllandsserien.

Det er den femtebedste danske række under Superligaen, 1. division, 2. division og Danmarksserien.

Og ret langt fra det niveau, fodboldspilleren ramte i sæsonen 2013-14, hvor Thomas Dalgaard for evigt skrev sig ind i Superliga-historien. Her blev han ud af det blå topscorer i den bedste danske række med 18 scoringer - lige foran mere kendte måltyve som Morten 'Duncan' Rasmussen og Ronnie Schwartz.

Det forhindrede dog ikke Thomas Dalgaards klub Viborg i at rykke ned med et brag som nummer sidst. Angriberen var dog hurtigt videre.

Og i de efterfølgende år blev det til ophold i en lang stribe af klubber, uden at han dog kunne mønstre den helt samme måltotal som i 2013-14. Thomas Dalgaard har siden spillet i hollandske Heerenveen, OB, Sønderjyske, Vendsyssel, Skive, Silkeborg KFUM og senest VSK Aarhus.

Nu gælder det altså Jyllandsserien og Skive. Og han regner med at tiden som divisionsspiller endegyldigt er slut - selv om han gerne vil give en hjælpende fod til Skives førstehold i 1. division.

»Ja, det er det vel. Et eller andet sted vil man altid gerne gøre det godt og spille godt. Jeg har ikke nogle ambitioner om at spille divisionsfodbold igen på den måde. Dermed ikke sagt, at jeg ikke kan hjælpe førsteholdet, hvis de mangler én,« siger Thomas Dalgaard til Ligabold.dk.

Han har allerede været i aktion for sit nye hold i Jyllandsserien. Her scorede han i øvrigt hattrick for en uge siden...