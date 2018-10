FC Barcelonas Arturo Vidal skal til lommerne.

Den chilenske midtbanespiller er blevet idømt en bøde på 800.000 euro svarende til knapt seks millioner kroner for et overfald i forbindelse med et slagsmål.

Slagsmålet fandt sted på en natklub i München i september 2017, og hele episoden blev fanget af et overvågningskamera.

Arturo Vidals halvbror var også involveret og har ligesom midtbanespilleren fået dagbøder.

Domstolen i München har udregnet bøden ud fra indkomst. Barcelona-spilleren har fået 80 dagbøder af 10.000 euro, som er udregnet til at være chilenerens daglige indkomst.

31-årige Vidal var ikke til stede, da dommen blev afsagt, fordi han sammen med Chiles landshold spillede kamp onsdag mod Mexico. En kamp, som Chile vandt 1-0.

Vidal skiftede i sommer til det spanske mesterhold efter tre sæsoner hos Bayern München. Her var han blandt andet med til at vinde tre Bundesliga-titler og en pokaltitel.

Vidal har kun fundet vej til startopstillingen i Barcelona to gange.

/ritzau/AFP