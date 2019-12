FC Nordsjællands tidligere målmandstræner Iñaki Cana Pavon har taget endnu et stort skridt.

Han blev i 2017 træner i Superliga-klubben, da Brøndbys nuværende fodbolddirektør Carsten V. Jensen skrev kontrakt med ham, men allerede i 2018 var det slut med at være i Danmark, da Brentford kaldte.

Nu er Iñaki Cana Pavon så klar til et større hylde.

Arsenal med den nye, spanske manager Mikel Arteta har hyret ham til at være en del af storklubben.

»Jeg er glad for at have samlet en så talentfuld trænerstab.«

»De kommer med en god blanding af erfaring og friske idéer. Sammen med den stab, vi i forvejen har, vil de være vigtige brikker i kampen om at få Arsenal tilbage på vindersporet,« siger Mikel Arteta i forbindelse med ansættelsen til klubbens hjemmeside.

Samtidig bliver det også oplyst, at Frederik Ljungberg, den midlertidige manager, som Arteta har afløst, fortsætter som assistenttræner ligesom hollænderen Albert Stuivenberg.

Som om det ikke er nok, fortæller Arsenal, at også Steve Round er ansat som assistenttræner.