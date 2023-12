Sky Sport beretter, at Uefa har fjernet polsk dommer fra VAR-rummet til Champions League-opgør onsdag aften.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har fjernet polske Tomasz Kwiatkowski som VAR-dommer til onsdagens opgør mellem Real Sociedad og RB Salzburg i Champions League.

Det beretter Sky Sports.

Ændringen sker, efter at Kwiatkowski som VAR-dommer var involveret i et kontroversielt straffespark i Paris.

Kylian Mbappé udnytter et særdeles kontroversielt straffespark, der blev tildelt PSG i overtiden i en 1-1-kamp mod Newcastle.

Her var Paris Saint-Germain længe bagud på hjemmebane mod engelske Newcastle.

PSG pressede på for at få udlignet, og det lykkedes dybt inde i overtiden det franske hold at få tildelt et straffespark, som efterfølgende har skabt stor debat.

Selv om Newcastles Tino Livramento tydeligvis ramte bolden med hånden, er det i visse tilfælde tilladt, hvis bolden springer ud fra spillerens egen krop.

I første omgang dømte kampens hoveddommer Szymon Marciniak ikke noget straffespark, men han blev kaldt ud til et VAR-gennemsyn og valgte efterfølgende at ændre holdning.

Det udnyttede PSG-stjernen Kylian Mbappé til at udligne til 1-1.

Det uafgjorte resultat betyder, at PSG selv kan afgøre holdets videre skæbne i turneringen. Et nederlag havde betydet, at den franske storklub var afhængig af andre resultater i gruppen.

Borussia Dortmund topper gruppe F med 10 point efterfulgt af PSG med 7 point. Newcastle og AC Milan har fem point.

I sidste gruppekamp skal PSG på besøg i Dortmund, mens Newcastle tager imod AC Milan.

/ritzau/