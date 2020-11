Et frispark begået på egen banehalvdel førte til en VAR-dom, så Lionel Messi blev frataget mål mod Paraguay.

Lionel Messi lignede natten til fredag en matchvinder for Argentina i opgør mod Paraguay i VM-kvalifikationen.

Messi blev dog frataget et muligt sejrsmål i 1-1-kampen, da angriberens scoring efter en time blev annulleret efter et VAR-gennemsyn.

Dommeren vurderede, at Argentina havde begået et frispark på egen banehalvdel i det angreb, der ledte frem til målet.

Argentinas landstræner, Lionel Scaloni, efterlyste bagefter en mere ensartet brug af VAR.

- Jeg mener, at der bør være en måde, hvor vi kan få forenet brugen af VAR, siger Scaloni.

- Jeg taler ikke, om man er i god eller ond tro, men blot at vi får forenet kriterierne.

Der har længe hersket forskellige tolkninger af, hvor mange spilsekvenser dommerne skal gå tilbage, når der bliver brugt VAR.

- Vi står med en bittersød smag, for Argentina gjorde alt for at vinde.

- I anden halvleg spillede vi modstanderen langt tilbage på banen, siger Scaloni.

Argentina har syv point for tre kampe i den sydamerikanske kvalifikation til VM i Qatar i 2022. Paraguay har fem point for ligeså mange kampe.

