Der er flere hints, der peger på, at Ole Gunnar Solskjær er kommet til Manchester United for at blive.

Modsat den tidligere manager Jose Mourinho er han flyttet ud af Hotel Lowry. Men det er ikke alt.

The Sun beskriver, at Ole Gunnar Solskjær har optrådt i en PR-film for klubben, der skal bruges til næste sæson.

Det er altså derfor, at The Sun spekulerer i, at der er taget ledelsesmæssige beslutninger i Manchester.

Should I stay or should I go? Solskjær vil sikkert selv gerne blive, men intet er endnu på plads. Foto: WILL OLIVER

»Jeg har lavet en foto- og videoseance, der handler om sæsonbilletter, hvor jeg beder fansene om at købe billetter. Om det bliver mig som fan eller manager, det ved jeg ikke, men de bør stadig købe deres sæsonbilletter, for klubben er på vej et sted hen,« siger han til The Sun og tilføjer:

»Det var ikke mærkeligt, men hvis mine børn ser en reklame med mig i hjemme i Norge, vil det være mærkeligt.«

Spekulationerne om Ole Gunnar Solskjærs fremtid i klubben er taget til, efter han har nydt stor succes i sin tid som manager i Manchester United.

Han har vundet ni og spillet to uafgjorte i sine i alt 11 Premier League-kampe. Han tog overfor Jose Mourinho, som til sidst var voldsomt upopulær i klubben.