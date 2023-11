En vanvittig 4-3-kamp fik bølgerne til at gå højt.

FC København-fansene blev sendt direkte i himlen efter onsdagens Champions League-brag mod Manchester United, mens De Røde Djævle-sympatisører måtte den modsatte vej.

Danmarks største klub har dog også mange modstandere, ligesom der er mange United-tilhængere med dansk pas, så det var ikke alle tv-seere, der var tilfredse med Viaplay-kommentatorernes fokus gennem kampen.

Den kritik køber Viaplays førstekommentator fra braget i Parken, Niels Christian Frederiksen, der blev flankeret af Brian Laudrup på aftenen.

Hvordan var dækning?

»Som udgangspunkt vil jeg lade andre om at vurdere, hvordan vi lægger linjen. Jeg hører ikke til dem, der suser hjem, skænker en gin og tonic og nyder min egen kommentering,« siger han til B.T.

»Når det er sagt, så går man ind til sådan en kamp med en klar linje for, hvad der skal foregå i modsætning til andre kampe.«

»Jeg har aldrig noget favorithold, når jeg kommenterer, men lige præcis når de danske hold er involveret, så er vi nødt til at rykke på neutraliteten, ikke objektiviteten, men på neutraliteten.«

»Vi er nødt til at tage en lillebitte klaphat på og kommentere den som en landskamp. Vi er nødt til at tage parti for FC København på godt og på ondt.«

Niels Christian Frederiksen kommer utilfredse seere i møde. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det gik da også ud over det danske i kampens startfase, hvor Manchester United blæste derudad og kom foran 2-0.

»Vi savede dem jo over,« siger Frederiksen, der med et grin konstaterer, at det næppe står klart i folks erindring efter den vanvittige kamp, der vendte til FCKs fordel efter et rødt kort til Marcus Rashford.

»Der var høj begejstring og national sympati, og det skal der være, når man har med danske hold at gøre. Det kan ikke være anderledes.«

Men bliver det for meget nogle gange?

»Ja, det gør det helt klart. Det synes jeg også selv,« siger den rutinerede kommentator, der dernæst nævner, at han selv kan finde på at gå imod den nationale begejstring sommetider.

Han fortæller således om sin egen vurdering af Rasmus Højlund, som han mener er glimrende, men for dyr og slet ikke en på Erling Haaland-niveau, som det nogle gange antydes.

»Det kan blive for meget, og det kan også have været for meget i går (Onsdag, red.) – det erkender jeg.«

»Det kan jeg sagtens følge folk i, specielt dem der holder med Manchester United. De har sgu ikke brug for, at der sidder to og holder med FC København. Det kan jeg godt forstå, og jeg kunne også selv blive irriteret over det.«

»Men det kan bare ikke være anderledes.«

Så du køber kritikken?

»Absolut.«

»Folk skal sgu have lov til at have en mening, så længe det foregår i en ordentlig tone, så har jeg ingen problemer med det.«

»Jeg er jo i verdens mest privilegerede situation, for folk går glødende op i det, som jeg beskæftiger mig med. Man kan da ikke ønske sig mere.«

»99 procent er fair nok i deres analyse, og så tager vi en lille snak om det. Der er store følelser på spil.«

Det sagde jeg ikke

Ligeledes blev studievært Peter Grønborg anklaget for at spørge Michael Laudrup om han troede, 'Vi vinder?' og dermed tage kraftigt tage parti.

Men det afviser han hurtigt over for B.T. efter at have foretaget et tjek af optagelsen.

Peter Grønborg tager også til genmæle. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg siger: 'Tror vi, tror du, at de får point i aften, FC København',« lyder det fra Grønborg.

Han medgiver, at de naturligvis holder med de danske hold i de europæiske kampe, men mener, at studiet med Laudrup og Preben Elkjær var meget nøgterne både før og efter kampen.