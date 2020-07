Nedturen er total for Gareth Bale.

De seneste seks kampe står den walisiske superstjerne noteret for lige præcis nul minutter, og nu er han end ikke en del af Real Madrids 22 mand store trup, der søndag spiller den sidste kamp i sæsonen.

Det er ellers et opgør, hvor man godt kunne have forestillet sig, at der var plads til rotationer. Madrilenerne har nemlig allerede sikret sig det spanske mesterskab og træningsvideoer på de sociale medier har vist, at Bale er fuldstændig fit for fight. Alligevel bliver sæsonafslutningen mod Leganes uden den 31-årige stjerne.

Dermed kan Gareth Bale meget vel have spillet sin sidste kamp for 'Los Blancos'.

Foto: JUANJO MARTIN Vis mere Foto: JUANJO MARTIN

De seneste uger er der således blevet spekuleret i et iskoldt forhold mellem Zinedine Zidane og Bale. Det er især blevet tydeligt efter, at superstjernen ved flere lejligheder har gjort sig uheldig bemærket med sin opførsel uden for banen.

Noget, der i spanske medier blandt andet er blevet kaldt 'barnligt'.

Han har blandt andet similueret at sove ude på bænked ved at læne sig tilbage, mens han havde trukket sit corona-mundbind op for øjnene, og senest kunne man så se på bænken med en rulle sportstape formede sine hænder til en kikkert og rettet blikket i den modsatte retning af, hvor spillet foregik.

Spanske medier noterede sig ligeledes, hvordan Gareth Bale nærmest ikke deltog i torsdagens fejring af det spanske mesterskab, der kom i hus, men i stedet forholdt sig passiv.

Real Madrid vandt sit torsdag sit mesterskab nummer 34. Foto: Rodrigo Jimenez Vis mere Real Madrid vandt sit torsdag sit mesterskab nummer 34. Foto: Rodrigo Jimenez

Adskillige journalister har da også igen og igen konfronteret Real Madrid-manageren med Gareth Bale, der dog hver gang har insisteret på, at 'han er en af os'. Alligevel tyder alt på, at Bale ikke længere er lige præcis det.

Waliseren var senest i aktion den 24. juni, hvor han fik 71 minutter mod Mallorca og har efter coronapausen fået sølle 100 minutter i ti kampe.

Denne sæson har heller ikke været prangende, hvor det blot er blevet til to mål i 16 kampe. En sæson, hvor Bale nok engang har været plaget af mindre skader.

Den offensive stjerne skiftede til Real Madrid tilbage i 2013 og har kontrakt frem til sommeren 2022.

Real Madrid møder Leganes på udebane søndag klokken 21.00.