Er du vanvittig et mål.

2011-Wayne Rooney er genopstået i form af den unge Manchester United-argentiner Alejandro Garnacho.

Den blot 19-årige wing vælger simpelthen at saksesparke et indlæg fra Diogo Dalot helt op i højre målhjørne efter blot to minutters spil.

Præcis som Wayne Rooney gjorde det i et rivalopgør mod Manchester City i 2011. Et mål der senere blev kåret som årets mål i Premier League.

Garnacho bragte Manchester United foran 1-0 på udebane mod Everton.

Manchester United stiller danskerløst op, da Rasmus Højlund og Christian Eriksen begge er ude med skader.

Det er den unge argentiners første Premier League-mål i denne sæson.

Se målet i toppen af artiklen.