Efter et sammenstød med Brian Brobbey faldt Etienne Vaessen bevidstløs til jorden i lørdagens kamp mellem Ajax og RKC Waalwijk.

En hjertestarter blev hurtigt fundet frem, mens holdkammerater med tåre i øjnene så chokeret med. Vaessen blev senere båret fra banen efter at have ligget på græsset i flere minutter.

RKC Waalwijk oplyste, at målmanden var ved bevidsthed, da han forlod banen, og nu kommer klubben med en ny, positiv melding.

'Vi kan oplyse, at vores målmand Etienne Vaessen har haft en god nat og fortsætter sin restitution. Det er vigtigt, at Etienne får lov til at komme sig i fred og ro de kommende timer og dage. Derfor vil vi gerne bede om at give ham og hans familie ro til dette.'

'På vegne af alle i RKC Waalwijk ønsker vi Etienne, og alle mennesker omkring ham, en masse styrke. Vi håber snart at se ham igen i klubben,' lyder det på Twitter.

Der var spillet 84 minutter af kampen, da 28-årige Vaessen faldt om.

»Etienne blev slået bevidstløs for en stund,« udtalte Frank van Mosselveld, der er direktør i RKC Waalwijk, efter kampen til den hollandske public service-station NOS.

»Vores lægestab begyndte straks med genoplivning, men det lader ikke til, at der var et problem med hans hjerte. Han var ved bevidsthed igen, da han forlod banen, men han vidste ikke selv, hvor han var.«

Kampen blev afbrudt efter hændelsen ved stillingen 2-3 til Ajax.