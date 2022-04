Nogle gange er fodbold bare smukt.

Mange kan sikkert huske den spanske tekniker Joaquin Sanchez fra hans bedste fodbolddage, hvor han drev gæk med stort set alle, der prøvede at sætte en stopper for ham.

De glade 00'ere i Betis gav meget succes, blandt andet en Copa del Rey-titel i 2005. Senere på året blev han gift med Susan Sabol, og udover alle Betis-holdkammeraterne var pokalturneringens flotte trofæ også med som 'æresgæst'.

17 år senere har Joaquin og trofæet igen fundet hinanden.

17 years after the Copa del Rey trophy was guest of honour at his wedding, 40-year-old Joaquin wins it again with Real Betis! pic.twitter.com/GF7B87K1Lw — ESPN FC (@ESPNFC) April 23, 2022

Ved første triumf var han 23 - idag er han 40 år og spiller formentlig sin sidste sæson på topplan. Han har kontraktudløb med sin hjerteklub, og i november gav han indikationer af, at det snart skulle være forbi med dette kapitel af livet.

Men cirklen nåede at blive fuldendt efter en dramatisk sejr over hans tidligere klub Valencia, der endte med at blive afgjort på straffespark efter 120 minutters spil og 1-1 på tavlen.

Joaquin blev selv indskiftet i slutningen af den ordinære tid og tog sit ansvar, da det var påkrævet i straffesparkskonkurrence, hvor han scorede på holdets andet spark.