23 nye spillere.

Den sidste dag i et transfervindue kan være alt fra helt stille til vildt dramatisk. I Tyrkiet gik de helt shop-amok.

23 nye spiller var nemlig, hvad den tyrkise 2. divisionsklub Elazigspor hentede på deadlinedag i januars transfervindue.

Og det skete på sølle to timer. Dermed satte den tyrkiske klub transferrekord, skriver ESPN.

Hoş Geldin Gökhan Akkan !

#elazığspor pic.twitter.com/nbkrHBT0Cn — Tetiş Yapı Elazığspor Kulübü (@elazigspororgtr) 1. februar 2019

Dagen efter, transfervinduet lukkede, præsenterede klubben alle de nye handler i separate opslag på deres Twitter-konto.

De mange handler kom i hus, efter klubben angiveligt skulle have forhandlet sig frem til at få hævet et transferforbud, som det tyrkiske fodboldforbund ellers havde pålagt klubben.

Med få timer igen i vinduet, formåede Elazigspor herefter at hente hele 23 spillere på bare to timer.

13 spillere permanent og ti spillere på lån.

»Vi var løbende i dialog med forbundet om at få hævet forbuddet og med spillerne, vi gerne ville hente,« fortalte klubbens tidligere præsident, Selcuk Ozturk, efterfølgende iføgle ESPN og tilføjede:

»Da forbuddet blev hævet, formåede vi at kontakte spillerne og gennemføre handlerne med spillerne på to timer.«

I Danmark lukkede transfervinduet også den 31. januar ved midnat en lille uge inden, Superligaen igen ruller i februar.

B.T. fangede efter en række sportsdirektører i de danske klubber til en statussnak oven på vinduets sidste dag.