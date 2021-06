I hvad man ellers kalder for et nedrykningsdrama blev det hele meget mere dramatisk kort tid før slutfløjt.

For i opgøret mellem Toulouse og Nantes tabte Toulouse-spilleren Nathan Ngoumou hovedet fuldstændigt, da han lavede noget de var taget ud af en karatefilm.

Kun fem minutter før kampen blev fløjtet af, sparker den 21-årige franske midtbanespiller ud efter bolden, men rammer derimod Nantes midtstopper Jean-Charles Castelletto i ansigtet i stedet for.

I videoen ovenover kan du se Ngoumous vilde forseelse.

Nantes' players react at the end of the at the end of the playoff football match between Nantes (FC Nantes) and Toulouse (TFC) at La Beaujoire stadium in Nantes, western France on May 30, 2021. (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP) Foto: SEBASTIEN SALOM-GOMIS Vis mere Nantes' players react at the end of the at the end of the playoff football match between Nantes (FC Nantes) and Toulouse (TFC) at La Beaujoire stadium in Nantes, western France on May 30, 2021. (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP) Foto: SEBASTIEN SALOM-GOMIS

Det blev et direkte rødt til Ngoumou, der omgående måtte forlade banen, uden at kunne hjælpe sit hold i deres skæbnekamp.

Umiddelbart kom Nantes's Castelletto ikke til skade ved episoden og kunne spille de sidste minutter af kampen.

Det var ellers en meget vigtig kamp for begge af de franske hold.

Overlevelse og endnu en sæson i den bedste franske liga var på spil. Hvor resultatet af første kamp var endt 2-1 til Nantes favør.

Selvom Toulouse endte med at vinde kampen 1-0, var det altså ikke nok i forhold til den samlede stilling, og Nantes trak det længste strå og forbliver i Ligue 1.