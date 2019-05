En omkamp for at finde den engelske mester?

Scenariet kan virke langt ude, men faktisk kan det endnu godt lade sig gøre.

Liverpool og Manchester City har nærmest kørt parløb hele sæsonen i kampen om det engelske mesterskab, og i skrivende stund har førstnævnte et forspring på to point ned til konkurrenterne fra Manchester.

Faktisk er det så tæt, at det kan ende med at kræve en omkamp for at afgøre mesterskabet.

Over to you, Arsenal... #ARSBHA pic.twitter.com/zreLIn4LbX — Premier League (@premierleague) 5. maj 2019

1. Liverpool, 37 kampe, 94 point, 87 mål scoret, 22 indkasserede, målforskel på +65

2. Manchester City, 36 kampe, 92 point, 90 mål scoret, 22 indkasserede, målforskel på + 68

Hvis begge mandskaber ender med lige mange point, skal mesterskabet afgøres på baggrund af holdenes målforskel.

Hvis den er lige, skal man grave efter antal scorede mål. Er denne også lige, skal holdene ud i en omkamp. Det samme gælder, hvis en lignende situation opstod mellem hold, der kæmper om at udgå nedrykning eller om at kvalificere sig til europæiske turneringer via sin placering i ligaen.

En omkamp skal ifølge reglementet spilles på neutral grund, men hvad skal der egentlig ske, før scenariet bliver til virkelighed?

Faktisk skal der komme en række overraskende resultater, hvis det skal lade sig gøre, men ikke desto mindre er det ret unikt, at scenariet ikke er helt udelukket så langt henne i sæsonen.

Manchester City mangler at spille to kampe: En på hjemmebane mod Leicester (mandag d. 06.05), og en på udebane mod Brighton (søndag d. 12.05), mens Liverpool kun mangler én kamp på hjemmebane mod Wolverhampton.

Før omkampen bliver en realitet, skal Manchester City vinde 1-0 og tabe 4-0, mens Liverpool-Wolverhampton ender 4-4. På samme måde kan Manchester City vinde 2-0 og tabe 5-0, mens Liverpool spiller 5-5 og fremprovokere scenariet. Manchester City kan også vinde 3-0 og tabe 6-0, mens Liverpool spiller uafgjort 6-6 osv.

Det er aldrig nogensinde sket, at to klubber er blevet tvunget ud i en omkamp om Premier League-guldet. I de forgange sæsoner var det også længe muligt, at placeringerne om europæisk deltagelse skulle afgøres i omkamp, men der blev det heller aldrig nødvendigt.