Torsdag 8. april 2021 var en lykkelig dag for den franske stjerne Antoine Griezmann.

FC Barcelona-spilleren blev nemlig far for tredje gang, da han og konen Erika fik datteren Alba.

Men fødselsdatoen betyder også, at noget helt særligt skete.

Og sandsynligheden for, at den slags sker, er sandsynligvis 0,0000000000 et eller andet procent.

Først blev datteren Mia født i 2016. 8. april 2016 for at være helt præcis.

Så fik parret sønnen Amaro i 2019. Han blev født 8. april 2019.

Og nu har fodboldstjernen og hans hustru altså fået et barn mere, der er født selvsamme dag. Altså tre børn, der alle er født 8. april, men med fem års mellemrum.

Det må da siges at være et kuriøst, pudsigt, vanvittigt og fuldstændig vanvittigt sammentræf.

Antoine Griezmann og datteren Mia ved Frankrigs VM-sejr i 2018. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Antoine Griezmann og datteren Mia ved Frankrigs VM-sejr i 2018. Foto: FRANCK FIFE

Forældrene kan i hvert fald se frem til et relativt roligt år på fødselsdagsfronten, indtil de mildest talt får travlt i starten af april, når der skal fejre en tredobbelt fødselsdagsfest.

Den 29-årige franskmand fik lov til at skippe FC Barcelonas træningspas torsdag for at være med til sin datters fødsel.

Han har været gift med spanske Erika Choperena siden 2017.