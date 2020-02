Alle dem, der mandag aften så Holstein Kiel mod St. Pauli i den næstbedste fodboldrække i Tyskland, vil nok ikke glemme afslutningen på kampen lige foreløbelig.

Der var nemlig fuld valuta for pengene i overtiden: en VAR-dom, et straffespark og et indirekte frispark.

Både straffesparket og det indirekte frispark blev givet til St. Pauli, men de to store muligheder blev begge misbrugt.

Det betød, at Holstein Kiel vandt kampen 2-1. Se hele klippet øverst i artiklen.

Dramaet startede med, at dommeren overså en hånd på bolden i feltet, men takket være VAR fik han helt korrekt peget på straffesparkspletten.

Den gyldne mulighed udnyttede angriberen Henk Veerman fra St. Pauli ikke, men da en forsvarsspiller stødte bolden tilbage i hænderne på målmanden, valgte dommeren at dømme indirekte frispark.

Det indirekte frispark kastede et hjørnespark af sig, men tættere en udligning kom St. Pauli ikke.

Resultatet betyder, at Holstein Kiel indtager sjettepladsen i rækken, mens St. Pauli ligger nummer 15.