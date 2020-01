5 mål på 57 minutter.

Den 19-årige norske angriber Erling Braut Haaland er startet som lyn og torden for sin nye klub Borussia Dortmund. Fredag aften blev han skiftet ind til sin blot anden optræden for klubben, og det resulterede i to nye scoringer.

Det sker en lille uge efter, at kometen fik sin debut og lavede hattrick mod Augsburg.

Haaland indledte ellers kampen på bænken og kom først på banen 20 minutter efter pausen. Vanen tro skulle han dog ikke bruge lang tid på at finde målet.

Nordmanden havde været i aktion i 13 minutter, da han igenigen stod det helt rigtige sted og kunne sende en ripost fra Kölns målmand i nettet til 4-1.

To minutter før tid var han på pletten igen, da han på kanten af offside modtog en aflevering, rundede Kölns målmand og lagde bolden i mål fra en halvspids vinkel.

Hvor Haaland i sidste weekend var decideret kampafgørende mod Augsburg, klarede holdkammeraterne sig denne gang også fint, inden den norske bomber blev sendt på banen.

Der var således spillet mindre end et minut, da Raphaël Guerreiro bragte Dortmund foran 1-0, og senere i halvlegen øgede kaptajn Marco Reus til 2-0.

Målet blev i første omgang underkendt for offside, men efter videogennemsyn stod scoringen ved magt

Jadon Sancho gjorde det til 3-0 kort efter pausen, inden Mark Uth fik reduceret.

Trods Dortmunds fine holdpræstation er det utvivlsomt Haaland, der kommer til at løbe med overskrifterne igen.

Han har været på banen i sammenlagt mindre end en time, men har allerede scoret fem gange for storklubben.

Inden skiftet til Dortmund scorede han 28 mål i 22 kampe for Red Bull Salzburg. Heraf hele otte mål i Champions League.