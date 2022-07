Lyt til artiklen

Superstjernen Cristiano Ronaldos fremtid i Manchester United er på spil.

Rygterne florerer om den 37-årige fodboldspiller, der i øjeblikket ikke er en del af Uniteds sæsonforberedelser grundet 'personlige årsager'.

Flere har peget på, at det kan være en indikation på, at han er på vej væk. Og der kan være noget om snakken. I hvert fald har han fået et decideret vanvittigt tilbud, han skal tygge på.

Ifølge CNN Portugal er portugiseren blevet tilbudt en enorm kontrakt af en unavngiven saudiarabisk klub.

Foto: PHIL NOBLE Vis mere Foto: PHIL NOBLE

United vil først og fremmest modtage 25 millioner pund for Ronaldo – omkring 215 millioner kroner.

Men det er Ronaldos løn over en toårig aftale, der chokerer. Her er klubben angiveligt klar til at betale ham tæt på én milliard per sæson.

Ronaldos kontrakt udløber næste sommer, hvor begge parter har en option på et år yderligere.

Men med en alder på 37 og spekulationer om fremtiden kan det være, at portugiseren bliver fristet af det helt afsindige beløb.

I hvert fald vil spekulationerne fortsætte.

Den nye United-manager Erik ten Hag blev i denne uge spurgt ind til situationen omkring Ronaldo.

»Han er ikke med os på grund af personlige årsager. Jeg talte med ham, da situationen opstod. Det var en god snak, som er mellem mig og Cristiano,« lød det kryptisk fra hollænderen.

United hentede Ronaldo i Juventus sidste år.