Krisen kradser i Chelsea, der i søndags offentliggjorde fyringen af manager Graham Potter.

På trods af spillerkøb for 2,4 milliarder kroner i januar – mere end alle klubber i Serie A, Bundesligaen, La Liga og Ligue 1 tilsammen – formåede manden i spidsen ikke at ændre kurs på den synkende skude.

Alligevel er der stadig gysser i tegnebogen, og ifølge transferjournalisten Fabrizio Romano er man nu klar til at smide et helt uvirkeligt beløb efter en 15-årig spiller.

Han hedder Kendry Páez og spiller i Independiente del Valle i sit hjemland, Ecuador.

Spørger man Fabrizio Romano, er det kun et spørgsmål om tid, før handlen går igennem.

Samtidig melder han, at Chelsea kan ende med at betale 20 millioner euro for den 15-årige, hvis samtlige bonusser bliver indløst.

Det svarer til knap 150 millioner kroner for den purunge offensive midtbanespiller.

Han er dog for ung til at skifte til London-klubben lige nu. Derfor bliver transferen først effektueret, når han bliver 18 år i 2025.

For få dage siden forklarede Santiago Morales fra ledelsen i Independiente del Valle til Mach Deportes, at der eksisterer en aftale med en klub angående Páez.

Uden dog at løfte sløret for klubbens navn.