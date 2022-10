Lyt til artiklen

I en vanvittig afgørelse scorede Vejle Boldklub to mål dybt inde i overtiden og slår Nykøbing FC med 5-4 i 1. division.

Vejle Boldklub så længe ud til at skulle tabe til bundproppen Nykøbing FC i landets næstbedste fodboldrække, men et vanvittigt comeback i overtiden betød, at topholdet lørdag snuppede en sejr på 5-4.

På udebane var Vejle ellers kommet bagud med 3-4 med 12 minutter igen. Men i overtiden scorede Mouhamadou Drammeh og Kristian Kirkegaard et mål hver, og så snuppede gæsterne alle tre point.

Dermed holder Vejle afstanden ned til Hvidovre IF på andenpladsen. Hvidovre slog tidligere lørdag FC Fredericia med 3-2 efter en sen scoring.

Der er fire point mellem Vejle på førstepladen og Hvidovre på andenpladsen.

Sejren til Hvidovre betød, at Vejle var under pres i udekampen mod Nykøbing, som ligger sidst i 1. division.

På papiret var det ikke nogen voldsom opgave, der ventede topholdet, men allerede efter syv minutter gik det den gale vej. Ahmed Hassan bragte Nykøbing i front.

Vejle kom dog planmæssigt tilbage i opgøret. Først udlignede Arbnor Mucolli, og efter 41 minutter bragte Oliver Nielsen østjyderne i front.

Nykøbing lykkedes med at udligne inden pausefløjt, men igen efter 57 minutter kom Vejle i front, da græske Dimitrios Emmanouilidis lynede.

Det slog dog ingenlunde Nykøbing ud. Luca Kjerrumgaard scorede sit andet mål i kampen til 3-3 efter 73 minutter, og fem minutter senere scorede Oliver Nielsen selvmål. Og så var Nykøbing i front.

Dermed lignede det en overraskende sejr til Nykøbing, men sådan gik det ikke.

To minutter inde i overtiden dukkede Mouhamadou Drammeh op i feltet og prikkede bolden i mål, og så blev der kastet med stolene i Nykøbing-lejren.

Afmagten nåede et nyt niveau, da Kristian Kirkegaard fem minutter inde i overtiden kom fri i venstre side af feltet, chippede bolden over målmanden og sørgede for sejr til Vejle.

