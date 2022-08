Lyt til artiklen

Alexis Sanchez har spillet på nogle af verdens største adresser. Men formentlig har han sjældent mødt det syn, han var vidne til tirsdag aften.

For da landede chileneren i Marseille for at skrive kontrakt med byens hold, og her opstod der fuldstændigt vanvittige scener, da de lokale fans hilste ham velkommen.

Du kan se videoen i toppen af artiklen.

Romerlys, sang, vilde fans og megafoner var hevet frem, da Sanchez selv trådte frem i lufthavnen iført sin nye klubtrøje.

Incredible scenes of Marseille fans greeting Alexis Sanchez at the airport



(via @jimmycomte)pic.twitter.com/m3fmpgq9E1 — ESPN FC (@ESPNFC) August 10, 2022

Videoerne af den vilde velkomst er gået viralt og er set mere end 100.000 gange, og de har skabt et væld af reaktioner på sociale medier. Du kan læse et udpluk her.

Han ser faktisk en smule skræmt ud

De har vist ikke set ham spille i 10 år

Utrolige billeder? Jeg synes mere de er frygtelige!

Vilde fans!

Det er hylende morsomt. Man skulle tro, de havde skrevet under med Messi

Alexis Sanchez har formentlig sine bedste år bag sig, men han startede sin karriere i Cobreloa i hjemlandet Chile, inden han blev købt af italienske Udinese.

Efter et par lejeophold blev han en succes i Italien, hvilket sendte ham til mægtige FC Barcelona. Dernæst spillede han i Arsenal, Manchester United og Inter.

Det var dog i Arsenal, han havde sin storhedstid, hvor han spillede 186 kampe og scorede 80 mål.

Alexis Sanchez har også 146 landskampe på cv'et med 48 mål til følge.