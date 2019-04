Græske PAOK sikrede sig det søndag første mesterskab i 34 år.

Der udspillede sig vilde scener i den græske Super League, da PAOK vandt deres første mesterskab i 34 år.

Det skete med en 5-0-sejr hjemme mod Levadiakos.

Og de græske PAOK-fans gik amok på tribunerne. Et lysende hav af romerlys og andet fyrværkeri blev tændt hele vejen rundt på Toumba Stadion og lyste hele banen op, mens sejren blev fejret.

PAOK wrapped up the Greek title tonight, 34 years after their last. Thessaloniki is on fire.pic.twitter.com/542j1bc3GE — The Blizzard (@blzzrd) 21. april 2019

Se bare i videoen i tweetet ovenover.

PAOK har mulighed for at gå gennem sæsonen ubesejrede, hvis de ikke taber til Giannina i sæsonens sidste kamp.

Olympiakos, der ligger på andenpladsen i ligaen, er otte point efter PAOK.

PAOK vandt senest det græske mesterskab i 1985, og 34 år efter i 2019 har de genvundet det.

