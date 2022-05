Hvis man var i tvivl om, hvorvidt et tyrkisk mesterskab betyder noget, så skal man bare rette øjnene mod Tranzonspor.

Den tyrkiske storklub, der netop har vundet mesterskabet for første gang i 38 år, er nemlig slet, selt ikke færdig med at fejre titlen.

Det afslører et kig på de sociale medier, efter klubben lørdag tog fejringen til nye højder.

Flere både og skibe var her fyldt med både glade spillere og fans, da havet blev forvandlet til et inferno af jubel og romerlys. Det kan du se et eksempel på nederst i artiklen.

Andreas Cornelius under lørdagens fejring. Foto: Tranzonspor Vis mere Andreas Cornelius under lørdagens fejring. Foto: Tranzonspor

Og midt i den gigantiske fest var der da også en dansker blandt: Andreas Cornelius.

Den danske angrebsstjerne, der har nettet hele 15 gange i sæsonen, så da også ud til at nyde lørdagens helt store oplevelse på vandet.

Tranzonspor-fansene har efterhånden fejret det historiske mesterskab i to uger, og på selve dagen, hvor titlen kom i hus, udspillede der sig ligeledes vanvittige scener på storklubbens hjemmebane.

Så vilde, at Cornelius og holdkammeraterne blev bestormet af jublende fans. Det kan du læse meget mere om lige HER.

Den danske landsholdsangriber kæmper lige nu om at slutte øverst på topscorerlisten, hvor der resterer to kampe af sæsonen.

Tranzonspor møder søndag Altay på hjemmebane.