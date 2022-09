Lyt til artiklen

Der udspillede sig vilde scener i Super Lig-kampen mellem Besiktas og Ankaragücü søndag.

En baneløber stormede ind på banen i overtiden, hvor han med et flyvende karatespark ramte Besiktas-spillerne Salih Ucan og Cenk Tosun, mens begge hold diskuterede på midten af banen.

Den vanvittige fan blev efter sit karatespark hurtigt fjernet af Besiktas-spilleren Josef de Souza, men det kostede noget overraskende de Souza en udvisning.

Baneløberen sprang ind i spillerne og ramte to Besiktas-spillere.

Efter kampen har Besiktas' vicepræsident, Engin Baltaci, udtalt sig om hændelsen til tyrkiske CNN.

»Vi vil ingen vold have på banen, selvom denne episode er isoleret. Mens en fan løb 80 meter og sparkede vores spillere, ville vores spiller Josef bare beskytte sine venner og fik et rødt kort. Det er uacceptabelt,« lyder det.

De to hold er rivaler, og tidligere er bølgerne er gået så højt, at man i Ankara ikke havde tilladt Besiktas-fans at drage med til opgøret.

Kampen endte 3-2 til Besiktas trods de dramatiske scener.