Jubel, eufori og en bane fyldt med vilde finske fodboldfans.

Landsholdsspillerne gjorde, som nationen forventede, og så blev Finland for første gang klar til en slutrunde i fodbold.

Det stod klart fredag, da Finland hjemme i Helsinki besejrede Liechtenstein 3-0. Se de vilde scener i videoen øverst i artiklen.

Med sejren nåede finnerne op på 18 point i gruppe J, hvor Italien som suverænt tophold allerede er klar til EM-slutrunden.

Med sejren Finland på andenpladsen ikke hentes af hverken Grækenland, Armenien eller Bosnien-Hercegovina, og finnerne kunne derfor med god grund lade champagnepropperne springe.

Finland havde tidligere Brøndby-keeper Lukas Hradecky samt tidligere Brøndby-angriber Teemu Pukki med i startopstillingen, ligesom FC Midtjyllands Tim Sparv på midtbanen.

De måtte sammen med resten af det finske hold holde nerverne i bero, indtil Jasse Tuominen sørgede for 1-0 i det 21. minut.

Tuomimen bevarede roen og overblikket og sparkede bolden i kassen tæt på målet.

Trods enorm favoritværdighed kunne Finland ikke være sikker på noget, og derfor måtte alle holde vejret frem til det 63. minut.

Da fik Finland tilkendt et straffespark, og ansvaret blev lagt i fødderne på Pukki.

Norwich-stjernen var dog køligheden selv og scorede sikkert, og så kunne både lettelse og jubel bryde ud på den finske bænk igen.

Pukki fjernede al rest af tvivl, da han med et kvarter igen i to omgange fik sendt bolden i nettet og bragt Finland på 3-0.I samme gruppe vandt Grækenland ude med 1-0 over Armenien.

I gruppe F vandt Norge med 4-0 over Færøerne. Dermed nåede Norge op på 14 point ligesom Rumænien. Sverige har 15 point på andenpladsen efter Spanien og kan sikre EM-deltagelse med en sejr ude over Rumænien senere fredag.