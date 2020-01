Den tidligere Liverpool-keeper Simon Mignolet fik sig søndag noget af et chok i opgøret mod Anderlecht.

I kampens sidste minutter blev der således kastet kanonslag ind på banen i nærheden af Club Brugge-målmanden, og faktisk kunne det hele have endt meget værre.

Mignolet var nemlig på vej hen for at samle, hvad han troede var en røgbombe op fra jorden, da kanonslaget pludselig eksploderede. Du kan se situationen i videoen øverst i artiklen.

»Jeg havde allerede smidt en røgbombe væk fra banen før kampstart. Da jeg gik hen mod den, så jeg pludselig en flamme, der kom frem. Heldigvis tog jeg ikke fat i den, og jeg kunne trække mig i tide,« forklarede målmanden ifølge den belgiske avis Het Nieuwsblad.

»Det er en skam, at sådan noget sker. På et tidspunkt hvor belgisk fodbold er i live igen, så kommer der nu negativ opmærksomhed fra den internationale presse med sådan en hændelse. Tænk, hvis nogen var blevet såret,« fortsætter han.

Efter kanonslaget eksploderede, stoppede kampens dommer opgøret for at sikre sig, at den belgiske keeper ikke var kommet noget til.

Hændelsen fik også hurtigt Anderlechts Vincent Kompany til at rase over sine egne fans, der havde kastet kanonslaget ind på grønsværen.

Her råbte og gestikulerede han kraftigt, inden han til sidst lagde armen om sin landsmand.

Vincent Kompany. Foto: JASPER JACOBS Vis mere Vincent Kompany. Foto: JASPER JACOBS

»Det var en flot gestus af Vincent. Det vil jeg især huske på frem for den bombe, fordi belgisk fodbold har ikke brug for sådan noget. Et par minutter tidligere hjalp jeg en anden Anderlecht-spiller, der havde krampe. Det var også derfor, jeg synes, det var underligt, at jeg fik et kanonslag kastet efter mig,« sagde Mignolet.

Også anfører og spillende træner Vincent Kompany kommenterede på hændelsen efter nederlaget.

»Selvom vi er i en vanskelig situation, må man vise klasse. Jeg talte med ultras-fansene efter kampen, og de fortalte mig, at det ikke var dem, der kastede det.«

Fansene kastede kanonslaget på banen med få minutter tilbage af opgøret, der endte 2-1 til Club Brugge.