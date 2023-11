Danmark har vundet kvalifikationsgruppen, men står lige nu til at ende i det svageste seedningslag. Få forklaringen på den vanvittige udvikling her.

EM-billetten kom i hus, da Slovenien blev slået med 2-1 fredag aften, og selvom sejren også sikrede en gruppesejr i kvalifikationspuljen, så står Danmark lige nu til at ende i den svageste seedningsgruppe forud for lodtrækningen til slutrunden.

Danmark er havnet i andet seedningslag, og det betyder som regel gunstige lodtrækningsmuligheder - men ikke ved dette EM, hvor det er kvalifikationen og ikke verdensranglisten, der afgør, hvilket lag man ender i.

Lægger man alle holds verdensranglisteplacering sammen i hvert seedningslag, så fremgår det, at Danmark er havnet blandt det tynde øl. Jo højere samlet score desto dårligere er puljen.

I første lag findes mastodonterne: Tyskland, Portugal, Frankrig, England, Spanien og Frankrig. Samlet score: 41.



Andet lag med Danmark: Ungarn, Danmark, Albanien, Romanien, Tyrkiet og Østrig. Samlet score: 219.

Det giftige tredje lag: Skotland, Slovakiet, Kroatien, Italien, Holland og Slovenien. Samlet score: 164.

Det tricky fjerde lag: Schweiz, Serbien, Tjekkiet, Ukraine, Grækenland og Polen. Samlet score: 188.

Det danske landsholds videre skæbne afgøres, når der trækkes lod 2. december. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Det danske landsholds videre skæbne afgøres, når der trækkes lod 2. december. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Der kan fortsat ske forskydninger, for mange lande mangler fortsat en kamp.

Danmarks plads ligger dog fast.

En skrækgruppe - ud fra verdensranglisten - ser således ud: Frankrig, Danmark, Holland, Schweiz.

Drømmegruppen ud fra samme device: Tyskland, Danmark, Slovenien, Grækenland.

Hvor langt kan Danmark nå?

Lodtrækningen finder sted lørdag 2. december kl. 18 i Hamborg, hvor de seks grupper skal findes.

Nummer et og to i gruppen går automatisk videre til 1/8-finalerne, mens fire ud af seks 3'ere også booker billet til knockoutkampene.

Lad os håbe på en tidlig julegave...