Da Tottenham vandt med 5-2 over Southampton søndag eftermiddag, var der to spillere der stjal showet.

Harry Kane og Henug Min Son har i en del sæsoner været garante for mange mål, og i dag kunne de to notere sig for en ny Premier League-rekord.

Heung Min Son scorede nemlig fire mål. Alle fire blev assisteret af Harry Kane. Det er første gang i historien, at en spiller assisterer fire gange til den samme spiller i samme kamp.

Harry Kane scorede sågar det sidste mål, inden Southampton fik reduceret til 5-2.

The first time in Premier League history a player has scored four goals with another player assisting all four goals.



This is truly bonkers. https://t.co/X7Uyc5oVL2 — Squawka Football (@Squawka) September 20, 2020

Med de fire mål er Son nu delt topscorer i Premier League med Calvert-Lewin fra Everton, mens Kane har noteret sig for flest assists.

Son har nu scoret 85 mål i 231 kampe, mens Kane har 189 mål i 289 kampe for Tottenham.

De får snart endnu flere offensive strenge at spille på i offensiven. Tottenham har nemlig hentet Gareth Bale hjem fra Real Madrid på en lejeaftale. Han nåede at score 56 mål i 203 kampe for klubben, inden han i 2013 drog til Spanien og blev den dyreste spiller i verden. 750 millioner kroner gav Madrid-klubben dengang.

Tottenham er med sejren oppe som nummer fem, mens Southampton fortsat har sine første point til gode og er nummer 19.