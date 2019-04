Kylian Mbappé indtog skurkerollen, da han blev udvist få minutter før slutfløjt i lørdagens pokalfinale efter en svinsk tackling.

Den franske superstjerne mistede selv bolden efter en kikset dribling, og det fik ham til at flyve ind i en benbrækker-tackling på på Rennes’ Damien Da Silva.

Mbappé kastede sig ganske enkelt frem med fuld power og stemplede Da Silva ind på siden af knæet.

Dommeren var ikke i tvivl og hev hurtigt det røde kort frem og sendte angriberen ud af banen.

Det kunne Kylian Mbappé dog slet ikke selv forstå, og han var stærkt utilfreds med dommen. TV-billederne viser dog tydeligt, at der ikke er noget at være i tvivl om.

Udvisningen kom et par minutter før slutfløjt i den forlængede spilletid af en pokalfinale, som endte med at blive en gennemført dårlig oplevelse for storfavoritterne Paris Saint-Germain.

De kom ellers planmæssigt foran 2-0, men satte så føringen over styr, og efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence endte undertippede Rennes med at vinde trofæet.

Man skulle tro, at nederlaget og Mbappés grimme tackling var dårligdom nok for én aften, men så valgte superstjernen Neymar at bringe sig selv i centrum for en tvivlsom handling i minutterne efter kampens afslutning.

Neymar var åbenbart så frustreret over nederlaget, at han valgte at slå ud efter en tilskuer, da han sammen med holdkammeraterne var på vej til medaljeoverrækkelsen på stadion.

