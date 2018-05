Torsdag mødes Brøndby og Silkeborg i pokalfinalen i Parken.

Og tusindvis af Brøndby-fans, der for tiden luner sig ved tanken om muligvis at kunne snuppe 'the double', mødtes tidligt på dagen på Rådhuspladsen i København for at varme op til den store kamp. Senere går turen i en stor fællesmarch mod Parken, hvor finalen spilles.

I et gult og blåt menneskehav brød hele forsamlingen ud i én stor fællessang, som du kan se her øverst i artiklen.