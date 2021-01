For få uger siden løb Philip Zinckernagel rundt i Norges bedste række.

Men nu starter danskeren på banen for sin nye klub, Watford, når London-klubben skal møde intet mindre end en gigant: Manchester United.

Opgøret er tredje runde i den engelske FA Cup.

1. januar offentliggjorde Watford, at man havde skrevet kontrakt med Philip Zinckernagel fra norske Bodø/Glimt. Og nu får han altså noget, der på papiret ligner en drømmedebut på Old Trafford.

Soccer Football - Europa League - Third qualifying round - AC Milan v Bodo/Glimt - San Siro, Milan, Italy - September 24, 2020 AC Milan's Hakan Calhanoglu in action with Bodo/Glimt's Philip Zinckernagel

Den 26-årige kantspiller har skrevet under på en lang kontrakt med Watford, der binder ham til klubben indtil sommeren 2026. Det sker i kølvandet på, at han tog den bedste norske række med storm i den forgangne sæson.

Ikke nok med, at han hjalp Bodø/Glimt til at tage et sensationelt mesterskab, så diskede han også op med vanvittige 19 mål og 24 målgivende afleveringer i 28 kampe.

Hans kontrakt udløb ved årsskiftet, så Watford, hvor Zinckernagel i øvrigt har fået rygnummer syv, har hentet den tidligere Sønderjyske-spiller ganske gratis.

Zinckernagel har desuden en fortid hos HB Køge og FC Helsingør. Han skiftede i 2018 til norsk fodbold og har siden ikke set sig tilbage.