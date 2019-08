En historisk stor milliard-indtægt.

Det kan Liverpool FC se frem til, hvis en ventet ny gigantisk tøjsponsoraftale går hjem.

Det er det amerikanske sportsbeklædnings-superbrand Nike, som har kastet deres kærlighed på de forsvarende Champions League-mestre, som skal finde sig en ny tøjsponsor efter denne sæson.

Ifølge finansmagasinet Forbes er prisen for at beklæde Mohamed Salah og co. et sted mellem 600 og 800 millioner kroner – om året. Lige nu fører Nike i kapløbet foran Adidas og Puma, skriver Forbes.

Dermed vil det kommende potentielle Liverpool FC og Nike-samarbejde overstige den aftale, som Manchester United har med Adidas. Liverpool FC's rivaler indkasserer 600 milioner kroner om året fra Adidas, som jo er Nikes største konkurrenter på sportsbeklædnings-markedet.

Selvom Liverpool FC's aftale med Nike vil være rekordstor for Premier League, så er der et stykke vej op til FC Barcelona, som har den mest lukrative tøjsponsoraftale i verden for et fodboldhold. I FC Barcelonas tilfælde er det også Nike, som spæder til i klubkassen med over 800 millioner kroner om året.

Liverpool FC har netop sat gang i den femte sæson med New Balance som tøjsponsor. Men den aftale udløber til sommer. Ifølge aftalen har New Balance mulighed for at matche de nye bejleres bud, hvis de ønsker det.

Ifølge Forbes er Nike dog, som skrevet, i førersædet til at skulle skabe de kommende sæsoners røde spilledragter.