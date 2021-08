Sikke en drejning, som Cristiano Ronaldo-sagaen nu har taget.

Efter rygterne har svirret om, at den portugisiske superstjerne var på vej til Manchester City, har flere medie nu lagt den potentielle og meget opsigtsvækkende transfer i graven.



Både The Guardian og BBC-journalisten melder Simon Stone melder, at det i stedet er Cristiano Ronaldos tidligere klub Manchester United, som er favoritter til at sikre sig superstjernen.



Transferjournalisten Fabrizio Romano oplyser også, at Manchester United nu synes at føle sig overbevist om, at de kan hente Ronaldo hjem.

Manchester City have decided to LEAVE negotiations for Cristiano Ronaldo. He’s NOT joining Manchester City - club position has been so clear in the last minutes. #MCFC #Ronaldo



Important to clarify: personal terms have never been agreed, same for fee for Juventus. pic.twitter.com/lEE5A6XSKY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021



Tidligere fredag bekræftede Juventus-træner, Massimiliano Allegri, på et pressemøde, at Cristiano Ronaldo ville forlade klubben.

'I går (torsdag, red.) fortalte Cristiano mig, at han ikke længere ønsker at spille for Juventus. Derfor er han ikke i spil til morgendagens kamp mod Empoli,' siger Allegri ifølge Juventus' Twitter-profil.



Og den melding blev mødt med åbne arme af Manchester Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær, der på et pressemøde bekræftede, at de gerne ønsker, at superstjernen kommer til klubben.

'Vi har altid haft en god kommunikation. Bruno Fernandes er i kontakt med ham. Cristiano Ronaldo ved, hvordan vi har det med ham. Hvis han har lyst til skifte klub, så ved han, at vi er her,' kom det fra Solskjær på pressemødet.

Exclusive | Cristiano Ronaldo has been spotted boarding a private plane at Turin airport... but where will it land? — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 27, 2021



Den seneste melding fra Sky News er, at Cristiano Ronaldo er blev spottet i lufthavnen i Torino på vej op i et privatfly.



Hvor flyet er på vej hen, er dog endnu ukendt.

Cristiano Ronaldo har tidligere optrådt for United, hvor han spillede i klubben fra 2003 til 2009.

Han nåede i sin tid i klubben at vinde hele tre Premier League-titler og et Champions League-trofæ tilbage i 2008.