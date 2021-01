Hold da op, Christian Eriksen!

Danskeren virkede praktisk talt død og begravet i Inter efter et ophold, der har udviklet sig til et kæmpe flop.

Men tirsdag var midtbanespilleren afgørende, da han gav Inter sejren i opgøret mod ærkerivalerne fra AC Milan. Og på hvilken måde!

Dybt inde i overtiden smadrede danskeren en frisparksperle afsted, som sender Inter videre til semifinalen i den italienske pokalturnering, Coppa Italia.

Christian Eriksens frisparksmål sendte Inter-spillerne ud i vilde jubelscener. Foto: DANIELE MASCOLO Vis mere Christian Eriksens frisparksmål sendte Inter-spillerne ud i vilde jubelscener. Foto: DANIELE MASCOLO

Eriksen blev skiftet ind efter 88 minutter og scorede i det 97. (!!), da dommeren valgte at lægge 10 minutter til pokaldramaet, hvor Zlatan Ibrahimovic blandt andet blev vist ud.

Inter er dermed videre til semifinalen i Coppa Italia, hvor vinderen af onsdagens opgør mellem Juventus og Spal venter.

Mens Christian Eriksen altså endte som den store helt, blev det en ærgerlig dag for Simon Kjær.

Den danske landsholdskaptajn måtte således for anden gang på små to måneder forlade en Milan-kamp før tid.

Kjær var som altid med fra start for Milan, men blev skiftet ud allerede efter 20 minutter efter at have pådraget sig, hvad der umiddelbart lignede en muskelskade i forbindelse med en tackling på Alexis Sánchez.

Sidste gang, Kjær udgik med en skade, var i starten af december mod Celtic i Europa League. Han missede derefter de efterfølgende seks kampe.

Milan havde desuden den kun 18 år gamle danske målmand Andreas Jungdal på bænken.

Zlatan Ibrahimovic sendte Milan i front efter en halv time, da han med et fladt spark sendte bolden i mål via indersiden af den ene stolpe.

Svenskeren var i fokus igen kort før pausen, da både han og Inters Romelu Lukaku fik gult kort i forbindelse med et skænderi på banen.

Et kvarter efter pausen sluttede Ibrahimovics kamp som tidligere før tid, da han nedlagde Aleksandar Kolarov og fik sit andet gule kort.

Derefter lagde Inter for alvor pres på Milan. Det resulterede i, at Romelu Lukaku udlignede på et straffespark med 20 minutter tilbage.

Inter belejrede mod slutningen Milan-feltet, men der skulle altså en frisparksperle af Christian Eriksen til, før det forløsende føringsmål blev en realitet.

/ritzau/