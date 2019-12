Bom! Stik imod spil og chancer bragte Tottenham sig efter 39 minutter på 1-1 mod Manchester United.

Målscoreren? Brandvarme Dele Alli, der diskede op med en vild detalje.

Efter en god fodparade fra David de Gea røg bolden højt op i luften, inden den engelske stjerne med en fiks detalje snød hele forsvaret.

Herefter kunne Dele Alli med indersiden stensikkert sende bolden i kassen.

Du kan se scoringen i videoen øverst i artiklen.

Der var dog efterfølgende tvivl om, hvorvidt scoringen ville tælle, da bolden muligvis ramte midtbanespillerens albue, inden han sparkede den ind.

Den blev i hvert fald tjekket i VAR-rummet, inden scoringen til sidst blev godkendt, og José Mourinho kunne juble.

Du kan følge resten af kampen LIVE lige her på bt.dk. Det gør du ved at klikke HER.