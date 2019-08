Hvis Napolis Kalidou Koulibaly vågner i løbet af natten badet i sved, så er det til at forstå.

Sent lørdag aften var Napoli på vej mod et flot 3-3-resultat ude mod mægtige Juventus i opgøret i Serie A mellem de to storklubber.

Det var status efter, at Juventus var foran 3-0 i opgøret, inden Napoli leverede et comeback af dimensioner.

I tillægstiden gik det så galt for Napoli i almindelighed og forsvarsspilleren Kalidou Koulibaly i særdeleshed, da han gik totalt skævt af et frispark fra Juventus.

I eget felt satte Koulibaly foden på, og han hamrede bolden i eget net, så Juventus vandt kampen 4-3.

Episoden var næsten ikke til at tro, men det var Napolis comeback nede 0-3 ude mod Juventus heller ikke.

Det så ellers længe ud til at gå efter planen for hjemmeholdet.

Danilo kom til i en byttehandel mellem Juventus og Manchester City denne sommer, da João Cancelo blev sendt til City.

Efter et kvarter måtte Danilo rejse sig fra bænken og lade sig indskifte, da Mattia De Sciglio måtte trække sig, og minuttet efter slog Danilo til.

Forsvarsspilleren var gået med frem, og da Douglas Costa serverede bolden til ham i feltet, så sparkede Danilo simpelthen Juventus foran 1-0.

Tre minutter senere slog Juventus til igen, da hjemvendte Gonzalo Higuain leverede lidt af en perle.

Argentineren, der senest var udlejet til Chelsea, vendte rundt i feltet, løftede bolden over en modstander og hamrede den i mål til 2-0, som blev stillingen ved pausen.

Med en time igen slog superstjernen Cristiano Ronaldo til, da han med sit første mål i denne sæson i feltet sparkede bolden fladt i mål efter oplæg fra Costa.

Så skulle man synes, at det lignede en direkte vej mod tre point for mesterholdet, men et eller andet tog ved Napoli nogle minutter senere.

Konstantinos Manolas dukkede pludselig op og headede Napoli på 1-3 i det 66. minut.

To minutter senere drev Piotr Zielinski bolden frem og fandt Hirving Lozano, der effektivt passerede Juventus-keeper Wojciech Szczesny, og så havde Napoli på få minutter reduceret til 2-3.

Det blev endnu værre for Juventus, for med ti minutter tilbage fik Napoli et frispark, og bolden blev sendt ind i hjemmeholdets felt, hvor Giovanni Di Lorenzo fik bugseret bolden i mål til overraskende udligning.

Napoli var dermed på vej mod en absolut godkendt præstation, inden klappen gik ned for Kalidou Koulibaly.

Dermed har Juventus maksimumpoint efter to kampe, mens Napoli har hentet tre point i to opgør i den nye sæson.

